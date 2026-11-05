NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Applied Materials-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Applied Materials-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 28,22 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hat, hat nun 354,359 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 369,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130 900,07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 209,00 Prozent zugenommen.

Applied Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 302,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at