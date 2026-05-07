Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Performance unter der Lupe
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07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Applied Materials-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Applied Materials-Papier bei 116,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,862 Applied Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.05.2026 auf 428,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 369,31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 269,31 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Applied Materials belief sich zuletzt auf 326,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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