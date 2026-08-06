Applied Materials Aktie

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WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Applied Materials-Investition im Blick 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Applied Materials-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Applied Materials-Anteile bei 142,65 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,010 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 745,11 USD, da sich der Wert einer Applied Materials-Aktie am 05.08.2026 auf 534,24 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 274,51 Prozent vermehrt.

Applied Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 433,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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