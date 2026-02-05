Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Hochrechnung
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Applied Materials-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Applied Materials-Anteile betrug an diesem Tag 180,67 USD. Bei einem Applied Materials-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,350 Applied Materials-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.02.2026 16 472,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 297,60 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 64,72 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Applied Materials belief sich zuletzt auf 252,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Applied Materials Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Applied Materials Inc.
|273,10
|6,39%
