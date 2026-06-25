NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Applied Materials-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Applied Materials-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Applied Materials-Papiers betrug an diesem Tag 183,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Applied Materials-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,462 Applied Materials-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.06.2026 3 217,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 588,97 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +221,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 465,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at