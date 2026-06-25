Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Applied Materials-Investment im Blick
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Applied Materials-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Applied Materials-Papiers betrug an diesem Tag 183,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Applied Materials-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,462 Applied Materials-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.06.2026 3 217,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 588,97 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +221,72 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 465,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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