Applied Materials Aktie

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WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Lohnender Applied Materials-Einstieg? 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Applied Materials-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Applied Materials-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129,13 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,774 Applied Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 511,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 396,02 USD wert. Mit einer Performance von +296,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Applied Materials einen Börsenwert von 405,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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