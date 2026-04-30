Applied Materials Aktie

Applied Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Applied Materials-Einstieg? 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Applied Materials-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Applied Materials-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Applied Materials-Papiers betrug an diesem Tag 150,71 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Applied Materials-Papier investiert hätte, hätte er nun 66,353 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 385,84 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 29.04.2026 auf 382,59 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +153,86 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Applied Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 303,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Applied Materials Inc.

mehr Nachrichten