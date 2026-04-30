NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Applied Materials-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Applied Materials-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Applied Materials-Papiers betrug an diesem Tag 150,71 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Applied Materials-Papier investiert hätte, hätte er nun 66,353 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 385,84 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 29.04.2026 auf 382,59 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +153,86 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Applied Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 303,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at