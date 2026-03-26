NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Applied Materials-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Applied Materials-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 20,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,963 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 832,95 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 25.03.2026 auf 369,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 732,95 Prozent vermehrt.

Der Applied Materials-Wert an der Börse wurde auf 292,99 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at