Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Performance unter der Lupe
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Applied Materials-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 20,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,963 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 832,95 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 25.03.2026 auf 369,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 732,95 Prozent vermehrt.
Der Applied Materials-Wert an der Börse wurde auf 292,99 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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