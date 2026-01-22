NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Applied Materials-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Applied Materials-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Applied Materials-Papier bei 106,33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Applied Materials-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,940 Applied Materials-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 305,88 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Papiers am 21.01.2026 auf 325,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 205,88 Prozent erhöht.

Alle Applied Materials-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 252,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at