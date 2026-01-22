Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Applied Materials-Performance
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Applied Materials-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Applied Materials-Papier bei 106,33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Applied Materials-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,940 Applied Materials-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 305,88 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Papiers am 21.01.2026 auf 325,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 205,88 Prozent erhöht.
Alle Applied Materials-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 252,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Applied Materials Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Applied Materials Inc.
|272,05
|0,35%
