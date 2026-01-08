Applied Materials Aktie

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

Frühe Investition 08.01.2026 16:05:43

NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Applied Materials gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Applied Materials-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Applied Materials-Aktie an diesem Tag bei 176,99 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,650 Applied Materials-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 650,94 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Papiers am 07.01.2026 auf 292,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,09 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Applied Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 234,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

