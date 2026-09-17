Applied Materials Aktie

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WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Applied Materials-Investition im Blick 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Applied Materials-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Applied Materials eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Applied Materials-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 178,13 USD. Bei einem Applied Materials-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,614 Applied Materials-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (415,38 USD), wäre das Investment nun 2 331,89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 133,19 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Applied Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 334,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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