Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Performance im Blick
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12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Applied Materials von vor einem Jahr verdient
Das Applied Materials-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Applied Materials-Anteile an diesem Tag 230,73 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,433 Applied Materials-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Applied Materials-Papiere wären am 11.11.2026 171,23 USD wert, da der Schlussstand 395,08 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71,23 Prozent angezogen.
Applied Materials war somit zuletzt am Markt 295,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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