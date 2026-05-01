ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Rentable ASML-Investition?
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01.05.2026 10:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die ASML-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ASML-Papier letztlich bei 635,20 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die ASML-Aktie investierten, hätten nun 15,743 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 1 438,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 654,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 126,54 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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