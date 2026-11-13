NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ASML-Aktien gewesen.

ASML-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 654,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,153 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 228,71 USD, da sich der Wert eines ASML-Papiers am 12.11.2026 auf 1 497,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 128,71 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at