ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Frühe Investition
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15.05.2026 10:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 10 Jahren eingebracht
ASML-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 91,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ASML-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,953 ASML-Anteilen. Die gehaltenen ASML-Aktien wären am 14.05.2026 17 354,98 USD wert, da der Schlussstand 1 584,51 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 635,50 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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