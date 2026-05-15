NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ASML-Aktien verdienen können.

ASML-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 91,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ASML-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,953 ASML-Anteilen. Die gehaltenen ASML-Aktien wären am 14.05.2026 17 354,98 USD wert, da der Schlussstand 1 584,51 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 635,50 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at