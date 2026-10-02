NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in ASML-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.10.2016 wurden ASML-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 109,58 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die ASML-Aktie investiert hat, hat nun 0,913 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 1 650,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 808,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 550,38 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at