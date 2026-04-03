NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ASML-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit ASML-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das ASML-Papier bei 673,99 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ASML-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,484 ASML-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML-Aktie auf 1 317,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 954,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,44 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at