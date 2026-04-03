ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Rentables ASML-Investment?
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03.04.2026 10:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit ASML-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das ASML-Papier bei 673,99 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ASML-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,484 ASML-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML-Aktie auf 1 317,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 954,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,44 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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