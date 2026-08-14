ASML Aktie

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WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

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Hochrechnung 14.08.2026 10:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in ASML eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der ASML-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren ASML-Anteile an diesem Tag 755,21 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,241 ASML-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 468,69 USD, da sich der Wert eines ASML-Anteils am 13.08.2026 auf 1 847,90 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +144,69 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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