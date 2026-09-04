ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Performance im Blick
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04.09.2026 10:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die ASML-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 107,86 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die ASML-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,713 ASML-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152 622,84 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 03.09.2026 auf 1 646,19 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 426,23 Prozent erhöht.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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