ASML Aktie

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WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

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Performance im Blick 30.10.2026 10:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in ASML-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das ASML-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ASML-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 105,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,482 ASML-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 15 889,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 675,70 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 488,94 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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