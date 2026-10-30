NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in ASML-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das ASML-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ASML-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 105,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,482 ASML-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 15 889,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 675,70 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 488,94 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at