NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ASML-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 735,93 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,136 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.05.2026 auf 1 605,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218,20 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 118,20 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at