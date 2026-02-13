NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ASML-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das ASML-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 597,99 USD. Bei einem ASML-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,167 ASML-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen ASML-Anteile wären am 12.02.2026 235,27 USD wert, da der Schlussstand 1 406,87 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 135,27 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at