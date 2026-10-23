NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen ASML-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das ASML-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 800,97 USD. Bei einem ASML-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,125 ASML-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen ASML-Aktien wären am 22.10.2026 194,83 USD wert, da der Schlussstand 1 560,54 USD betrug. Damit wäre die Investition um 94,83 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at