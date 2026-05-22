ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|ASML-Investition im Blick
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22.05.2026 10:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die ASML-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ASML-Anteile an diesem Tag 740,70 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,501 ASML-Aktien im Depot. Die gehaltenen ASML-Anteile wären am 21.05.2026 21 493,18 USD wert, da der Schlussstand 1 592,00 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 114,93 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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