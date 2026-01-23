NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 23.01.2016 wurden ASML-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 90,36 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,107 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 395,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 543,82 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1 443,82 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at