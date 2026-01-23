ASML Aktie

ASML für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 23.01.2026 10:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren ASML-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.01.2016 wurden ASML-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 90,36 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,107 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 395,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 543,82 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1 443,82 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shs

mehr Nachrichten