ASML Aktie

ASML für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

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Langfristige Performance 20.03.2026 10:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ASML gewesen.

Am 20.03.2016 wurden ASML-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die ASML-Aktie bei 97,98 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 102,062 ASML-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 366,39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 139 456,01 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 294,56 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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