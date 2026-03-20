ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Langfristige Performance
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20.03.2026 10:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 20.03.2016 wurden ASML-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die ASML-Aktie bei 97,98 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 102,062 ASML-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 366,39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 139 456,01 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 294,56 Prozent gesteigert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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