27.02.2026 10:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die ASML-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ASML-Aktie bei 697,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,333 ASML-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 1 463,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 980,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109,80 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
