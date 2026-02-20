ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|ASML-Investment
|
20.02.2026 10:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASML-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das ASML-Papier letztlich bei 88,01 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die ASML-Aktie investiert hat, hat nun 11,362 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 576,87 USD, da sich der Wert eines ASML-Anteils am 19.02.2026 auf 1 458,93 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1 557,69 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
