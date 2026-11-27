So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.11.2016 wurde das ASML-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ASML-Anteile bei 104,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, hätte er nun 96,025 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 303,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125 127,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 151,28 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at