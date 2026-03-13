ASML Aktie

Hochrechnung 13.03.2026 10:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in ASML eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die ASML-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ASML-Aktie bei 537,63 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ASML-Aktie investiert, befänden sich nun 1,860 ASML-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.03.2026 gerechnet (1 351,58 USD), wäre die Investition nun 2 513,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 151,40 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

