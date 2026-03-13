ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Hochrechnung
|
13.03.2026 10:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor 5 Jahren verdient
Die ASML-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ASML-Aktie bei 537,63 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ASML-Aktie investiert, befänden sich nun 1,860 ASML-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.03.2026 gerechnet (1 351,58 USD), wäre die Investition nun 2 513,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 151,40 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shs
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.03.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 freundlich (finanzen.at)
|
06.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)