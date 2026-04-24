NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen ASML-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ASML-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das ASML-Papier bei 675,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,481 ASML-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 23.04.2026 2 100,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 417,80 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110,04 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at