ASML Aktie

ASML für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

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Lohnender ASML-Einstieg? 24.04.2026 10:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen ASML-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ASML-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das ASML-Papier bei 675,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,481 ASML-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 23.04.2026 2 100,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 417,80 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110,04 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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