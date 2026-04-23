NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich ASML-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich ASML-Anleger über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert ASML am 22.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 7,48 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 26,78 Prozent. Somit schüttet ASML insgesamt 2,88 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 8,48 Prozent.

ASML-Aktie mit Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging das ASML-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 1 443,66 USD aus dem Handel. Die ASML-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,70 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,85 Prozent.

Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von ASML via NASDAQ 115,18 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 115,76 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel ASML

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 10,20 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,71 Prozent ansteigen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel ASML

Die Dividenden-Aktie ASML gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 0 EUR wert. Dividenden-Aktie ASML besitzt aktuell ein KGV von 38,33. Im Jahr 2025 erwirtschaftete ASML einen Umsatz von 36,868 Mrd.USD sowie ein EPS von 27,91 USD.

Redaktion finanzen.at