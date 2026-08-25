Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Langfristige Performance
|
25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Associated Banc-Corp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,63 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 509,424 Associated Banc-Corp-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 30,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 741,21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,41 Prozent.
Der Associated Banc-Corp-Wert an der Börse wurde auf 5,83 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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