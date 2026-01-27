NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Associated Banc-Corp-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Associated Banc-Corp-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21,98 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 454,959 Associated Banc-Corp-Aktien. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Aktien wären am 26.01.2026 12 265,70 USD wert, da der Schlussstand 26,96 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,66 Prozent angewachsen.

Der Associated Banc-Corp-Wert an der Börse wurde auf 4,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at