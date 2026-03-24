NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Associated Banc-Corp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 24.03.2023 wurde die Associated Banc-Corp-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 55,835 Associated Banc-Corp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 382,47 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Papiers am 23.03.2026 auf 24,76 USD belief. Damit wäre die Investition um 38,25 Prozent gestiegen.

Der Associated Banc-Corp-Wert an der Börse wurde auf 4,11 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at