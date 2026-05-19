NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Associated Banc-Corp gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Associated Banc-Corp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Associated Banc-Corp-Aktie bei 15,20 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,579 Associated Banc-Corp-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (27,49 USD), wäre das Investment nun 180,86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,86 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Associated Banc-Corp belief sich zuletzt auf 4,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at