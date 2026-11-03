NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Associated Banc-Corp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,64 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hat, hat nun 5,669 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 176,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,13 USD belief. Das entspricht einem Plus von 76,47 Prozent.

Associated Banc-Corp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at