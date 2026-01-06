NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Associated Banc-Corp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Associated Banc-Corp-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18,90 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Associated Banc-Corp-Papier investiert hätte, hätte er nun 529,101 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Aktien wären am 05.01.2026 13 989,42 USD wert, da der Schlussstand 26,44 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,89 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Associated Banc-Corp eine Börsenbewertung in Höhe von 4,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at