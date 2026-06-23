Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Langfristige Investition
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Associated Banc-Corp-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,13 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 473,261 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 29,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 904,40 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,04 Prozent angewachsen.
Der Associated Banc-Corp-Wert an der Börse wurde auf 4,83 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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