NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Associated Banc-Corp gewesen.

Am 22.09.2016 wurde die Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Associated Banc-Corp-Aktie an diesem Tag bei 19,62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,097 Associated Banc-Corp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 149,64 USD, da sich der Wert einer Associated Banc-Corp-Aktie am 21.09.2026 auf 29,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,64 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Associated Banc-Corp eine Börsenbewertung in Höhe von 5,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at