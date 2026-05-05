Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Rentabler Associated Banc-Corp-Einstieg?
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05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren eingebracht
Am 05.05.2016 wurden Associated Banc-Corp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17,64 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,689 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.05.2026 gerechnet (27,89 USD), wäre das Investment nun 1 581,07 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 58,11 Prozent.
Der Associated Banc-Corp-Wert an der Börse wurde auf 4,68 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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