Associated Banc Aktie

Associated Banc für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907145 / ISIN: US0454871056

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Rentabler Associated Banc-Corp-Einstieg? 05.05.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Associated Banc-Corp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 05.05.2016 wurden Associated Banc-Corp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17,64 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,689 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.05.2026 gerechnet (27,89 USD), wäre das Investment nun 1 581,07 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 58,11 Prozent.

Der Associated Banc-Corp-Wert an der Börse wurde auf 4,68 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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