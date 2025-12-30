Associated Banc Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren eingebracht
Am 30.12.2022 wurden Associated Banc-Corp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,09 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Associated Banc-Corp-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 433,088 Associated Banc-Corp-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,08 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 294,93 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 294,93 USD entspricht einer Performance von +12,95 Prozent.
Associated Banc-Corp wurde am Markt mit 4,37 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
