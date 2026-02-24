Associated Banc Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Associated Banc-Corp-Anteile an diesem Tag bei 23,58 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investierten, hätten nun 4,241 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Associated Banc-Corp-Papiers auf 27,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,31 Prozent vermehrt.
Der Associated Banc-Corp-Wert an der Börse wurde auf 4,51 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
