NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Associated Banc-Corp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Associated Banc-Corp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Associated Banc-Corp-Anteile bei 25,54 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,154 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 200,08 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Anteils am 06.07.2026 auf 30,65 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,01 Prozent.

Alle Associated Banc-Corp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at