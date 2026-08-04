NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Associated Banc-Corp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Associated Banc-Corp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,39 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hat, hat nun 410,004 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 31,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 874,13 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 12 874,13 USD, was einer positiven Performance von 28,74 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Associated Banc-Corp belief sich jüngst auf 5,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at