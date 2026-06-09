NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Associated Banc-Corp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Associated Banc-Corp-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,228 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,46 USD, da sich der Wert einer Associated Banc-Corp-Aktie am 08.06.2026 auf 27,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,46 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp belief sich zuletzt auf 4,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at