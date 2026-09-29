NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Associated Banc-Corp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Associated Banc-Corp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,551 Associated Banc-Corp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Aktie auf 28,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 116,42 USD wert. Damit wäre die Investition 11,64 Prozent mehr wert.

Associated Banc-Corp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at