Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,58 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,909 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Aktie auf 29,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,56 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 115,56 USD entspricht einer Performance von +15,56 Prozent.

Insgesamt war Associated Banc-Corp zuletzt 5,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at