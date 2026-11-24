Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Performance unter der Lupe
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,58 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,909 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Aktie auf 29,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,56 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 115,56 USD entspricht einer Performance von +15,56 Prozent.
Insgesamt war Associated Banc-Corp zuletzt 5,43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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