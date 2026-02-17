NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Associated Banc-Corp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Associated Banc-Corp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 14.02.2025 wurde das Associated Banc-Corp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Anteile betrug an diesem Tag 25,08 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 398,724 Associated Banc-Corp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 104,47 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,04 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Associated Banc-Corp eine Börsenbewertung in Höhe von 4,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at