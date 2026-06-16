NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Associated Banc-Corp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Associated Banc-Corp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Associated Banc-Corp-Papiers betrug an diesem Tag 17,06 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert, befänden sich nun 58,617 Associated Banc-Corp-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 712,78 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Papiers am 15.06.2026 auf 29,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,28 Prozent angezogen.

Associated Banc-Corp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,91 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at