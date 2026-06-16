Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Associated Banc-Corp-Investment
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16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren abgeworfen
Associated Banc-Corp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Associated Banc-Corp-Papiers betrug an diesem Tag 17,06 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert, befänden sich nun 58,617 Associated Banc-Corp-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 712,78 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Papiers am 15.06.2026 auf 29,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,28 Prozent angezogen.
Associated Banc-Corp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,91 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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